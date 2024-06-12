經大橋過境 港澳車輛破200萬輛次

【本報訊】港珠澳大橋每逢假日便有擠塞現象，有意見認為大橋堵塞，與港澳兩地的「港車北上」、「澳車北上」計劃帶來巨大車流量有關，根據內地邊檢部門截至3月24日的統計，經港珠澳大橋出入境的港澳車輛數目已突破200萬輛次，而今年以來，香港單牌車日均通關量為政策實施首月的20.9倍，單日最高超過8,300輛次，假期前後，港車北上的流量遠遠超過這個平均數。

港車北上每月出行數續攀升 「港車北上」計劃生效自2023年7月1日零時起落實，運輸署的統計顯示，自計劃推出以來，本港駕駛者每月出行數字不斷攀升，去年7月份的預約出行次數僅約3,700宗，8月份已倍增至9,900宗、9月份再增至1.67萬宗、去年10月份及11月份的2.6萬宗及3.26萬宗，總數已達8.9萬宗。

北上需求大，運輸署5月中公布優化港車北上續期申請的安排，合資格續期申請人可在毋須參與電腦抽籤的情況下，在部門分配的指定時間內於網上提交續期申請。稍後更會將每個工作天處理的港車北上申請數目由原本的300宗增至400宗。