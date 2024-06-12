長龍4句鐘 關口容量吃不消 塞爆港珠澳橋

港車澳車同一交匯處掉頭 離境內地呆等難受 日前適逢端午連假結束，大批市民經港珠澳大橋回港，導致嚴重大塞車。港珠澳大橋邊檢站周一（10日）發布統計數據顯示，上周六（8日）至周一下午1時，經港珠澳大橋出入境的旅客超過22.7萬人次，車輛超過4.2萬輛次，均創口岸開通以來端午假期歷史新高。有議員周一下午由珠海回港時，竟在港珠澳大橋內地口岸外足足塞車4小時，建議特區政府與內地相關部門協商跟進，改善跨境基建，形容「千億基建，卻被一個瓶頸完全堵死，實在說不過去」。他亦指，香港車、澳門車和本地車需要在同一交匯處掉頭，愈儲愈多車造成擠塞，而口岸設計與大橋容量並不匹配，「啲車塞晒喺內地口岸區」。

港人北上 去年高達5300萬人次 截至周一下午1時，今年端午假期經珠海公路口岸出入的港澳單牌車逾2.7萬輛次，佔口岸私家車總量的70.5%，佔比創新高；口岸通行的港澳旅客超過16.4萬人次，較去年端午假期增長153%。其中，香港居民累計逾12.5萬人次，佔客流總量的54.7%，成為口岸通行量最高的群體。數據顯示，今年以來，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客達1,130萬人次，同比增長118.6%。另外，廣東省委常委、常務副省長張虎提到，今年首5個月，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客突破1,000萬人次，而去年全年香港居民北上內地達到約5,300萬人次。

立法會鐵路事宜小組委員會副主席、議員張欣宇周一在其個人Facebook上表示，該日早上前往珠海參加一個青年交流活動，下午接近5時回港，竟在內地口岸外足足塞車近4小時，到晚上9時才終於通過內地口岸。他又透露，其後過關時偶遇一位港車北上的街坊，對方拉住他大吐苦水，稱其車上有幾位老人家，但塞在車龍中，想去廁所方便都無門，尤其苦不堪言。

疏導車流 倡兩地政府協商對策 張欣宇提到，問題癥結在於內地口岸的通關能力，流量過大導致關口難以負荷，建議短期內需要提升珠海口岸的分流，以及增加通關通道，直接疏導車輛，長遠則應善用科技，舉例增加通道的同時，派更多的人手用手持機輔助通關，應付大客流。他又指，雖然內地口岸區不屬香港管轄，但跨境基建整體上是兩地政府共同的事，特區政府應與內地相關部門協商跟進，找出對策，否則「千億基建，卻被一個瓶頸完全堵死，實在說不過去」。

擴建珠海口岸 內地仍需時研究 據了解，港珠港大橋有「先天性不足」，即珠海口岸相當細，同時澳門人假日喜歡前往珠海消費，車輛湧向口岸，每逢周末便會出現大擠塞，加上現時港車北上，內地方面更加「頂唔順」，至於香港方面「車亭多、日日擺足人手」，故沒有類似問題，珠海口岸則的確「比澳門砸死咗」，而在這個情況下，香港方面做不到甚麼，但據了解內地正研究擴建該口岸，只是仍需一段時間。

港珠澳大橋邊檢站相關負責人表示，為保障假日期間出入境旅客、車輛安全有序順暢通行，該站不斷完善邊檢查驗環節，有效提升口岸邊檢通關效率。該站亦與港澳出入境管理部門密切聯繫溝通，科學預測出入境客流資訊，提前加開、開足、開滿查驗通道，進一步優化出入境旅客通行體驗。