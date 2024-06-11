撥亂反正：瑞烏和會 避之則吉

由烏克蘭「戲子總統」澤連斯基發起的烏克蘭問題和平峰會，將於本周六在瑞士舉行。和會特別揀在意大利七國集團峰會後召開，就是希望方便各名G7首腦可以順道「畀面」參與一下。瑞士當局透露，已向逾160個國家及國際組織發出邀請，至今約有70個、即不足一半回覆會派員出席。澤連斯基則聲稱已有超過100個國家和組織答應參加。

俄羅斯早已表明不會派員參與，質疑主辦方是否真心尋求和平，以至現已過了原有總統任期（選舉因戰事而無限期押後）的澤連斯基，是否仍為烏克蘭的合法代表。瑞士當局也很識做，既然俄國已表明不來，就不要嘥心機發出邀請了。主角缺席，一直強調自己並非俄烏戰事參與方，但同時是俄羅斯最主要盟友的中國，便自然也不好意思出席，否則隨時會被屈變成主角，被烏克蘭及其盟友圍攻。

俄中兩個大國都不出席，和會鐵定會變成烏克蘭及其美西方支持者的單邊大合奏。但最後連美國也不肯畀面，僅派出已快被世人遺忘的副總統賀錦麗與會，原因估計有二。其一是緊接和會之前，已有諾曼第登陸80周年及G7峰會兩場大龍鳳，有充足機會供美國總統拜登在國際舞台表演，有餘暇不如返國拉票更具效益。其二是美國早前才簽了一張幾百億美元的軍援支票予烏克蘭，最終能否及何時可以兌現，連拜登自己也說不清，無謂再給對方機會公開追數和進一步敲詐要錢。

這也是許多其他國家的想法，既然和會已不可能達致和平，又未能與中美俄元首「集郵」合照，甚或會變成澤氏的「揼心口」籌款大會，自然大家都避之則吉。當中澳洲總理阿爾巴內塞，據報會留澳接待到訪的中國總理李強而不去瑞士，選擇非常明智。