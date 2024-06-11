橫眉冷看：提醒對手勿輕舉妄動

俄羅斯總統普京一反常態，以往他對家庭與私生活諱莫如深，日前卻突然讓兩個女兒曝光，此舉是何深意，委實耐人尋味。近年北韓領導人金正恩經常帶同女兒，出席多種活動，外界普遍認為，他是在明示、暗示，將來的大位繼承權，會傳予愛女。俄國的體制跟北韓不同，普京即使有意，也不能直接指定誰是繼任人，須經過全民選舉，故若真有傳位之意，現在也是時候，要開始做鋪墊工作。

美國前總統老布殊卸任後，便馬上培養兒子喬治‧布殊，希望他能繼承「大統」。後來小布殊也不負所託，成功入主白宮，圓了老父的心願。據說，前總統特朗普亦曾想讓女兒伊萬卡當接班人，只是愛女無意於此，他不得已才親自掛帥，捲土重來，以祈延續自己家族的白宮夢。以此觀之，想栽培兒女成龍成鳳，乃人之常情，普京想在兩個愛女之中選出繼任人，亦是無可厚非。

不過，普京選擇在此時讓兩個女兒亮相，或許更有深意存焉。近年美西方世界有人提出瘋狂想法，說要對付俄羅斯不難，只消用暗殺手段，除掉普京便行。早前伊朗總統萊希乘坐的直升機突然失事，導致機毀人亡，不少人認為，正是以色列以至美西方國家策劃的「斬首」行動。是耶非耶，暫時不得而知，而普京也不同於萊希，豈能讓對頭人這般輕易得手？

但為防萬一，普京也有可能先作部署，讓愛女們在此時曝光，目的是警告美西方的對手，他一旦不幸遇刺，俄羅斯人民勢必會團結在他女兒和一眾優秀的領導班子之下。俄國民風強悍，不可能讓敵人任意欺侮，到時候全國戮力同心，對敵人展開全面反擊，整個世界必將為之顫抖！或許普京此舉，正是要側面提醒對手，切勿輕舉妄動。