筆下風雲：仍未肯看清形勢

一度引起港人瘋狂的深圳山姆超市，宣布開通香港直郵服務，大部分貨品都可透過網上購買，甚至做到「今日中午下單，明日送到府上」，並以「專屬粵語客服」作招徠。顯而易見，為了搶攻香港市場，花了不少心思。

香港人向來有鋪「執輸行頭慘過敗家」的癮，山姆新開張之際，大量港人專誠北上「一車車」掃貨，惟現時熱潮漸過。山姆此時開拓直銷香港的線上市場，誠屬明智，就看其貨品價格、貨品質素是否能夠維持價廉物美，倘能做到，本港超市、尤其主打網購的公司，會有一定危機。

與此同時，內地多家餐飲企業紛紛進駐本港，對比一個月內有300間本地食肆結業，真正讓人體會何謂「一雞死，一雞鳴」。據不完全統計，至少有40家內地餐飲企業來港申請或已完成註冊商標，當中有高級食府，亦有大眾化連鎖店。例如農耕記、楊國福麻辣燙、探魚、呷哺呷哺、太二酸菜魚、木屋燒烤、和府撈麵等內地知名品牌，以及被稱為「奶茶界拼多多」的蜜雪冰城、庫迪等茶飲和咖啡店。部分新開張的店舖，更引來港人冒雨排隊嘗新。

更不必說，每逢周末假日，北上已成港人指定例牌菜，今個端午節假期也不例外。面對此情此景，港府一方面繼續盲目吹噓香港優勢，另一方面連天氣欠佳致港人減少消費的藉口也用上。難怪引來網民譏刺，港深只有一橋之隔，香港落大雨，深圳又會有幾好天氣？咪一樣大把人北上消費！

由此可見，港府昧於現實，拒絕了解香港當前困境，不肯學習深圳之長，只知賴天賴地，正是令香港進一步墮落的原因。一味「反駁隊」上身，對批評有理冇理一律打為不實，拒絕正視不足，自我感覺良好，香港怎可能進步？