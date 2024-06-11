強詞有理：兇手和幫兇

以色列及西方媒體近日大事報道以軍從加薩地帶成功救出4名人質，卻刻意低調處理甚至隱瞞了一個事實，在此次行動中，以軍殺害了274名巴勒斯坦平民，近700人受傷，還有部分以色列人質成為陪葬者。而此次行動也有美方的參與，美國國防部和中央情報局向以色列提供由無人機、通訊攔截及人質匿藏地點等情報來源。也就是說，這場死傷枕藉的慘劇與美國有直接和間接的關係，以色列是兇手，美國則是如假包換的幫兇。

在以色列極右政府眼中，巴勒斯坦民眾不過是「人形動物」，死多少人都無所謂，所以，近千名巴勒斯坦平民的死傷換來4名以色列人質獲救，他們認為是一次偉大的勝利，足以「寫入歷史」。至於國際社會怎麼看、怎麼批評，他們一點也不在乎，因為美國這個親兒子無論如何都會全力支持。

君不見，以軍日前轟炸加薩一所難民營學校，造成數百名無辜平民死傷，殺人兇器就是美國提供的GBU-39炸彈。美媒宣稱，美國官員近來一直敦促以色列使用這種小直徑炸彈，理由是可以「減少平民死傷」。結果呢？一次針對難民營的轟炸就導致數百人死傷，可見以軍是多麼的兇殘，老美又是多麼的虛偽。

哈馬斯認為，這再次證明美國和以色列在加薩犯下「戰爭罪行」，呼籲國際社會關注這一人道主義危機。可惜，即使巴勒斯坦人喊破喉嚨，也無法阻止美以戰爭暴行，國際社會不是不關注，而是無能為力，聯合國尚且形同虛設，何況是其他組織。國際刑事法院向以色列總理內塔尼亞胡等官員發出逮捕令，那能怎樣？西班牙等多個歐洲國家承認巴勒斯坦國，又能如何？這個世界有強權無公理，在美國霸權面前，一切都是浮雲，所有國際法和國際公義早已被丟入垃圾桶。

如果說美國對以哈戰爭還有點惺惺作態，那麼對俄烏戰爭顯然是毫無掩飾。美國一手挑起這場代理人戰爭，然後與整個西方陣營合力，企圖先搞定俄羅斯，再全力對付中國。結果人算不如天算，這場戰爭打了兩年多，俄國愈戰愈勇，中俄愈走愈近，美西方漸漸力不從心。怎麼辦？老美無計可施，只好叫瑞士出面舉辦和平峰會，擺出一副勸和促談的姿態，實際上無非為了遮掩戰場上的失利。近數十年來，美國從未如此狼狽，也從未如此焦慮。