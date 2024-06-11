龍吟虎嘯：鎖台先於武統威力大

大陸展開武統軍事行動之前，可對台灣實施「困台」、「鎖台」動作。「困台」、「鎖台」可在短則幾個月內，令台灣經濟崩潰、生存能力枯竭、戰鬥意志低落、社會發生內亂……這時大陸發出「和統」通牒，台若拒絕，即施武統，這時發動武統比「困台」、「鎖台」之前更易成功。以台灣現狀而論，恐怕用不着動武，台灣當局就會在「最後通牒」時接受和統。

此時接受和統，台灣還有機會得到一定程度的優惠安排。大陸武統之前的這種「困台」、「鎖台」戰略，是一種強力施壓，要靠大陸強大軍力包圍台灣、拒止美軍干預作保證，要頂住美台發動「國際社會和輿論抹黑」攻擊大陸，向北京施壓。「困台」、「鎖台」的辦法若成功自然最佳，統一的成本最小，對兩岸的損害最小，對中華民族的復興最有利。

正因為如此，可以肯定的是，美國和「台獨頑固分子」會極力反對和破壞，他們絕對不會讓大陸的「困台」、「鎖台」戰略安穩實施，他們會使用軍力打破封鎖。

然而他們不會得逞！一是他們這樣做的話，等於挑起戰爭，他們若以海空軍力衝擊封鎖，解放軍將擊毀它們；他們若使用遠程武器，解放軍將擊毀他們的軍事基地。在失去制空權、制海權的情況下，美國的軍事干預將被拒止。二是在戰爭狀況下，還有甚麼國際商船、空運敢跑來險地「送死」？事實上，「困台」、「鎖台」早在大陸的推演和安排中，而美台也有研判「對策」。

最近有美國智庫認為，從東海戰區解放軍的軍演和課目訓練中可以看出，大陸很可能在「困台」、「鎖台」之前對台灣「進行隔離」，也即大陸出動海上執法船鎖定台灣港口，加強海關檢查、海上盤查，要求赴台船舶事先通報，把台灣列為「隔離區」。這樣做對台雖無「封鎖」之名，卻有一定的「困台」之實，這種「隔離」算是先禮後兵，美台若是聰明，就要在這個階段與大陸談統一。