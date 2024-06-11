鐵皮收容所冷氣機短路釀災 逾70貓葬身火海

被困玻璃鋼籠 燒剩支架 元朗一間以鐵皮搭建的流浪貓收容所，昨晨突然起火燃燒，冒出的黑煙升上半空，附近居民紛紛報案。消防員趕抵開喉向火場射水灌救，逾一小時後將火撲滅，在現場發現逾70具貓屍。經初步調查後，相信有冷氣機短路釀成火警，該批被收養的貓咪不幸被燒焦，起火原因無可疑。事後有寵物善終服務公司及動物機構人員到場，檢走該批貓屍作火化處理。

現場為八鄉金水南路一間鐵皮屋，據悉上址原本是一個狗場，有狗狗游泳池及活動場地，近年該場地停止營業，變成荒廢的狗場。不過，最近上址被改成一個流浪貓收容所，收容了不少流浪貓咪。昨日上午11時許，鐵皮屋突然失火冒出黑煙，離遠也可見黑煙攻上半空，附近居民見狀即時報案。消防接報抵達後，很快開喉向火場射水撲救，花約一小時後將火撲熄。

機構檢走屍體進行火化 消防在火場調查，驚見有數十具燒焦的貓咪屍體。執法人員於是展開調查，經向收容所負責人了解，得知前晚深夜11時，負責人檢查場地無異樣後，開動冷氣機及放下貓糧便離開。負責人原定昨日下午約1時，返回現場照顧流浪貓，豈料發生火警。消防經初步調查後，相信冷氣機短路釀成火警，起火原因無可疑。

現場所見，鐵皮屋付之一炬，屋頂燒至向下塌，門口位置擺放了不少寵物籠，又有寵物糧食及用品等。事後，有寵物善終服務公司及動物機構人員到場，檢走貓屍進行火化。現場消息指，貓咪被困在多個玻璃不銹鋼籠，每個籠有4至5隻貓，該些鋼籠俱燒剩支架，玻璃亦融化，貓咪亦已燒焦，無法分辨是否名種貓。經義工點算後，現場貓屍多達71具，場面十分恐怖。