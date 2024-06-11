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長宏邨財困男 寓所內燒炭亡

事主在宏心樓寓所內燒炭。（吳鎮興攝） 事主在宏心樓寓所內燒炭。（吳鎮興攝）
事主在宏心樓寓所內燒炭。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨晨10時許，青衣長宏邨宏心樓一名女住戶報案，指同住姓吳（33歲）胞弟在寓所房間內燒炭自殺陷入昏迷。救護員趕往現場，惟經檢驗後證實男事主已經氣絕，其身旁遺下兩盆燒過的炭。人員在場檢獲遺書，不排除死者近日受金錢問題困擾而尋短。
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