北區醫院外IT男倒斃 男車主涉謀殺就逮

座駕染血檢電槍 戴手套棄屍現場 千禧青年疑因金錢糾紛，上周六（8日）遭人以鈍器襲擊兼拳打腳踢後昏迷，再以套上假牌私家車接載棄於上水北區醫院外，他經搶救後宣告死亡。執法人員經調查後，鎖定涉案私家車，並於本周日（9日）晚在元朗八鄉尋獲該私家車，在車上發現血漬及檢獲一支電槍，同晚於天水圍以涉嫌謀殺拘捕涉案私家車男車主。人員將循死者背景、從事的活動等多方面調查犯案動機，追緝在逃涉案人士歸案。

上周六清晨5時49分，23歲男子黃弋齊（譯音）被發現昏迷倒臥在北區醫院外保健路行人路，身上有多處可疑傷勢，他被送往急症室搶救後，於早上6時41分證實死亡。據悉，黃男居住秀茂坪區，無案底及無黑幫背景，原本從事資訊科技行業，為一名自由工作者（Freelance），日常在家工作，但現時無業。事發前，黃男據報曾向父母聲稱有朋友介紹工作，需要外出見工，詎料自此便一去不返。

法醫：鈍器或拳打腳踢致傷 法醫經初步檢驗，相信黃男身上的傷勢由鈍器或拳打腳踢造成，死亡時間為上周六凌晨時分，但真正死因需剖屍檢驗確定。人員亦翻看附近「天眼」錄影，發現拍攝到事發前，有兩至3名男子駕乘一輛深色私家車到保健路後，將黃男棄於現場。棄置過程前後不超過半分鐘，且涉案人士謹慎地佩戴手套，相信是避免留下指紋等證據。人員根據該影片得以鎖定涉案私家車。

至本周日晚上約7時，有市民報案指在元朗八鄉錦田公路磚窯路黃竹園村，發現一輛可疑無人私家車。人員到場證實該車為涉案私家車，案發時被人套上假牌，接載及棄置黃男於北區醫院外。政府化驗所人員到場搜證，在車內發現血漬及一支電槍，相關證物稍後被送交不同部門檢驗。

同晚約7時45分，人員在天水圍區以涉嫌謀殺罪，拘捕一名姓何（32歲）本地男子，據悉是涉案私家車車主，他報稱無業，懷疑有黑社會背景，與死者關係有待調查。人員將循犯案動機、死者背景及從事的活動等多方向調查，相信仍有涉案人士在逃，呼籲目擊案件的市民、或有消息提供，可與執法人員聯絡。據了解，不排除案件涉及金錢糾紛。