醫健：成視在人：矯視眼鏡 女童拾讀書樂趣

在貧窮地區，有很多近視小朋友無法得到適切矯正。來自印度的8歲女孩Smiya，無法看清課室上黑板的字，只能依靠同學的筆記學習，成績一落千丈。雖然一副簡單的矯視眼鏡就可令這名小女孩看得清楚，但對這些家庭來說，仍是很大的經濟負擔。

奧比斯近年在印度設立REACH項目，旨在為印度超過900萬名視障孩童進行眼睛檢查，同時轉介有需要的孩童作進一步跟進及護理。Smiya驗眼後，以資助價錢獲配新眼鏡，她的父母為她感到高興：「她現在可以看清黑板上的字，更可以參加課外活動。」

受惠的還有8歲女孩Malavika，「沒想到能看清楚這個世界，竟然這麼美！」這是她戴上第一副矯視眼鏡時說的話。她因為視力不佳，除了影響學習，亦令她難以結交朋友。經奧比斯的篩檢計劃，發現她患有屈光不正，除了定期佩戴眼鏡，亦要進行遮擋治療（視力較好的眼睛戴上眼罩）。

Malavika十分驚訝一副眼鏡就令她的生活發生這麼大的變化，因為她不但看到黑板，亦可以與其他小朋友玩耍。目前，仍有很多視力不佳的小朋友等待一個機會，更多的幫助，可以令更多小朋友擁有愉快的童年。

奧比斯