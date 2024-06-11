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蜜蜂螫傷手 洋漢遠足變送院

被蜜蜂螫傷洋漢送院治療。（蘇偉明攝） 被蜜蜂螫傷洋漢送院治療。（蘇偉明攝）
被蜜蜂螫傷洋漢送院治療。（蘇偉明攝）
【本報訊】一名53歲外籍男子昨晨趁端午節假期，獨自到西貢麥理浩徑第二段行山。至上午11時許，他抵達鹹田灣附近，左手懷疑遭蜜蜂螫傷，未幾更感到身體不適，幸好仍清醒，其他行山人士見狀代為報案。由於現場遠離行車路，政府飛行服務隊派出直升機飛抵現場上空，將事主吊起送往東區醫院治理。
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