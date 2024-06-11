假日打擊酒毒駕 拘17人

【本報訊】執法人員本周日及昨日凌晨，在新界南進行打擊毒後駕駛及酒後駕駛行動，在區內主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊端午節假期的交通違例罪行。

行動中，人員一共拘捕16名本地男子及一名本地女子，年齡介乎21歲至50歲，分別涉嫌「販毒」、「藏毒」、「毒後駕駛」、「酒後駕駛」、「行使虛假文書」、「停牌期間駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本以作化驗」及「發現被通緝人士」。

其中，人員昨日凌晨於荃灣路設置路障期間，截查一輛形迹可疑的私家車。經初步調查，人員於車內檢獲共約130克懷疑毒品，包括氯胺酮、可卡因、霹靂可卡因及海洛英，總值約10萬元。該名50歲男司機同時未能通過快速口腔液測試，涉嫌「販毒」及「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本以作化驗」被捕。

發66告票 拖走11車 整個行動期間，人員合共向1,600名司機進行酒精呼氣測試，並就超速駕駛發出66張定額罰款通知書。此外，人員發現11部車輛懷疑曾非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，車輛已被拖往汽車扣留中心，作進一步檢驗。