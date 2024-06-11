東呼即應：一年一度食糉季 當心風濕痛傷腸胃

東呼即應請教營養師 難消化籲適可而止 端午節糉種類繁多，究竟可否當作正餐？《東呼即應》找來中醫師拆解常見飲食謬誤，指糯米有補中益氣及健脾作用，但提醒患有風濕關節痛及腸胃差的人士，則不宜進食；至於飲用普洱茶、或以山楂及麥芽泡水飲，則有消滯健脾之效。有營養師建議市民每次吃糉不宜多於一隻，甚或同時可進食適量水果蔬菜，將有助消化及增加飽肚感。

適逢端午節，《東呼即應》團隊走訪街頭，了解市民對糉的看法及意見。黃小姐認為糉子健康，因為有米又有肉類，同行的劉小姐則不認同屬健康，因糉子大部分是米；盧先生則指，上了年紀的人吃糉子後健康會較差，因為有糯米；李女士則認為尚算健康，因為有糯米、豆類和蛋；洪小姐認為糉子與糯米雞差不多，飲茶時都可以吃到糯米雞，應該不會特別不健康。

團隊另詢問市民對鹹肉糉和鹼水糉有關熱量的看法。楊先生指，鹼水糉熱量較高，因為進食時會沾沙糖；李女士則認為鹹肉糉熱量較高，因有肥豬肉和鹹蛋黃；盧先生認為兩者差不多，因都是由糯米製成；洪小姐則指，鹹肉糉裏面有肉及脂肪等食材，加起來熱量應該較高。

中醫師蔡梓銘表示，鹹肉糉偏向油膩，腸胃本身不好的人，應該少吃；鹼水糉則相對不太油膩，適合吃油膩食物容易肚瀉的人。蔡稱，鹹肉糉和鹼水糉最主要的成分是糯米，在中醫角度有補中益氣健脾作用，所以糉子本身對腸胃是有好處，但有部分人腸胃容易脹滯，消化不良時，糯米就會阻礙他們的氣血運行。

宜喝普洱茶解膩 伴吃蔬果紓胃脹 蔡又指，另一類人本身關節不好，例如有風濕關節痛、容易關節有「墜重感」及疼痛的人，因可能本身關節問題，代表身體循環不良，所以進食糯米時，容易阻礙整體氣血運行，引起關節疼痛。他建議，如吃糉子飽滯及吃過量，可以嘗試喝普洱茶消滯解膩，以及嘗試用約9至10克的山楂及麥芽泡水飲用，消滯健脾。

「家營營養中心」營養師謝施敏表示，鹹肉糉最致肥是加入了肥豬肉及臘肉，甚至加入花生。加上製作過程中糯米會加油攪拌，令整體口感更加綿密，大大提高鹹肉糉的熱量。謝建議市民可同時進食適量的水果蔬菜，可幫助消化及增加飽肚感，鹼水糉熱量亦比鹹肉糉少一半。惟謝提醒，腸胃較差人士，進食鹼水糉可能比鹹肉糉更難消化，因其酸鹼值大概是11至13，胃部需更多時間調節，加上糯米本身已難消化，所以在腸胃停留的時間較長。她建議市民每次吃糉不宜多於一隻，並控制分量，可以減輕腸胃負擔，甚或吃適量水果蔬菜，紓緩胃氣脹，幫助消化。

對於有人習慣吃糉子沾豉油或沙糖，謝續建議市民只加一茶匙，控制用量亦可淺嘗；至於煎糉子，市民可以控制加油的分量，亦可用牛油紙墊底，減少整體用油量。她最後提醒，市民購買有預先包裝的糉子時，要留意包裝是否完整，如包裝破損，代表受污染的風險變高；此外，製作糉子過程中很少加入防腐劑，建議購買後盡快食用。

洪小姐指糉子與糯米雞差不多，應不會特別不健康。 東網版面新設計一撳即睇 盧先生指，因糉子有糯米，上了年紀的人進食後健康會較差。 東呼即應爆料熱線