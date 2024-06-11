湯修齊：應盡快禁火車頭及加味水煙

【本報訊】當局早前公布10項短期控煙措施，包括禁止排隊吸煙、全禁另類煙等。吸煙與健康委員會主席湯修齊形容，禁排隊吸煙是好開始，但希望當局盡快研究落實禁止邊走路邊吸煙（俗稱「火車頭」）的行為，並清晰禁止加入其他味道的水煙。

湯修齊昨日出席電台節目時指，當局設立明年將吸煙率降至7.8%的目標有挑戰性，並對如期達標感樂觀。湯指持續增加煙稅是一個重要步驟，應透過教育、執法，及立法三管齊下，才可達到無煙城市的目標。他指若10項控煙措施在短期一併推出，對降低吸煙率及鼓勵戒煙一定有幫助。

指禁排隊吸煙是好開始 就立法禁止「火車頭」行為，當局早前指相對較難以定義，湯修齊認同立法需時研究，目前提出的禁排隊吸煙是一個好開始。他又透露吸煙與健康委員會收到的投訴中，較多涉及於巴士站等車時身邊人吸煙，其次是「火車頭」，希望當局能盡快一併禁止。

10項措施中亦包括禁止加味煙。湯修齊指，據他了解現時水煙可在吸煙區合法吸食，認為水煙加入水果味等其他味道，會吸引年輕人及女性吸食。他指當局討論禁加味煙的法例時，應清晰列明任何加入其他味道的水煙等均受禁止。

對於有意見指，禁煙會影響旅客來港意欲，湯修齊以新加坡及泰國為例，兩國皆禁止進口、銷售和管有電子煙，但未見有人反映因這些控煙措施而不去當地。他相信只要當局對旅客及商務客做好宣傳推廣，將香港塑造成無煙及健康的城市，對經濟及旅遊業只會有益而無害。