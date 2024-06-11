牙科街症初步登記 元朗診所未見爆滿

【本報訊】公營牙科服務嚴重不足，審計報告早前揭發牙科街症服務名額自新冠疫情減半，至今仍未恢復，有市民要排至少7小時才能初步登記取籌。當局今日起實施初步登記新安排，提早於昨晚8時截龍，且探討公務員到大灣區接受牙科服務的可行性，以紓輪候時間過長的問題。本報記者於昨晚約7時到元朗政府合署牙科診所視察，發現僅有約5、6人排隊等候，未見爆滿。

本港公營牙科診所主要服務公務員及合資格家屬，其中11間診所會騰出小量名額，向市民提供緊急服務，包括止痛及脫牙。當局於2022年9月推出初步登記安排，提供相關街症服務的診所，於當日凌晨12時起登記排隊市民資料，市民於開始診症前返回診所正式取籌及看症即可；當局早前宣布，今日起將初步登記時間提早至服務前一晚晚上8時，讓輪候人士較早完成登記並離開。

今日有3間牙科診所提供街症服務，位於荃灣、粉嶺及元朗，分別提供42、25及21個籌額。其中荃灣牙科診所於中午時分完全無人排隊輪籌，至稍晚下午時分則見人龍，有市民誤會昨早8時截龍，得悉後回家梳洗，約下午2時再折返排隊，拿到第9個籌；亦有市民批評分兩日的登記安排不便，僅得42個籌額亦明顯不足。本報記者於昨晚約7時到位於元朗政府合署的牙科診所視察，發現僅約5、6人於合署門外排隊，未見「排滿籌」。

公僕灣區睇牙 工會倡三甲醫院優先 另外，當局亦正探討公務員到大灣區接受牙科服務的可行性，以紓輪候時間過長的問題。華員會會長利葵燕歡迎有關安排，指現時公務員牙科治療輪候時間以月甚至以年計算，有新入職的公務員輪候3、4年都未能安排做首次牙科檢查。她建議先考慮深圳的三甲醫院及港大深圳醫院，以確保質素。她又指服務不應限於洗牙，應包括簡單的治療服務，例如補牙及拔牙。