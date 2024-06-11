牙專人員註冊制 業界：助顯專業地位

【本報訊】本港基層牙科服務需求殷切，政府於4月中向立法會提交《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，冀將牙齒衞生員（修例後稱牙科衞生員）及牙科治療師正名為「牙專人員」，並在修例後3年內設立法定註冊制度，及適度放寬其執業範圍。培訓牙專人員的「菲臘牙科醫院」高級牙科醫生鍾穎欣指，法定註冊制度可確立牙專人員專業地位，工作範圍放寬後，其自主性更強，有助推展一名牙醫與多名牙專人員共同運作的模式， 維持牙專人員的專業水平和道德操守。

鍾穎欣指，牙齒衞生員現只需依法向香港牙醫管理委員會（牙管會）登記一次，此後一直在名冊上，難掌握其執業情況。而牙科治療師全數受僱於衞生署，毋須登記或註冊。當有法定註冊制度，政府可望更進一步掌握業內人手的實際情況。牙專人員自主性提高亦可提高業界應診效率。

放寬工作範圍 前景更佳 鍾稱，修例後牙專人員可獨立檢查病人口腔，並在風險為本的原則下，為簡單個案進行預防護理。牙專人員亦能自行為病人清潔及擦亮牙齒作拋光，並擦上氟化物防蛀等，在牙科護理服務上擔當的角色更大。

另外，目前專門提供「學童牙科保健服務」的牙科治療師，修例後亦不再被「鎖定」於公營體系，鍾認同就業前景將更佳，且若他們完成牙管會的認可進階訓練課程後，除18歲以下人士外，更可為18歲以上人士進行牙科治療如補牙等，相信將受私人市場歡迎。