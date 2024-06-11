被指對港大委任副校知情 張翔駁斥校委會 點名王沛詩從未就人選徵詢意見

【本報訊】香港大學校政風波繼續發酵，繼校委會昨發出電郵指港大校長張翔對委任暫委副校長一事一直知情，張在晚上突發聲明逐一反駁有關指控，並斥信函中的各種指控毫無根據且故意誤導，其中包括點名了校委會主席王沛詩從來未就提出人選向其徵詢任何意見。據悉，港府介入事件，並約見張翔及校委會主席王沛詩，以協調雙方溝通。

電郵提及，近日張翔在發全體師生的郵件中自稱「和校委會成員毫不知情」，事實並非如此。校委會稱，已就該議題與他醞釀溝通多時，包括張翔已於去年要求增設醫學、商務、創新等方向共6位副校長；並指上月28日，張翔攜帶了不同意見的法律文書，說明早有準備等。另說明暫委副校長純因管治問題，而非某些傳言中的「私人恩怨」，目的是加強管治。

校委會向全校發電郵提出指控 校委會又指張翔自2018年任職校長一職後，數個副校長職位懸空多年，經年沒有完整的管理團隊，管理問題頻出，譬如是次委任之前，港大有7個副校長職位，卻只有4人出任，其中副校長（環球事務）一職更懸空5.5年，甚或副校長（大學拓展）一職，在過去7年亦只有兩年有人暫任。

該封電郵續稱，港大有很多不符程序、不合常規現象，如校長施行改革壓縮行政經費，但校長辦公室卻擴大到60多位，人力資源委員會詢問為何聘請這麼多人，但校長不予解釋，惟有關做法令大學出現種種混亂，不少教授和管理人員怨言甚多，情況令人憂慮，形容是別無選擇下，為港大利益做出的集體決定。

張指王「突襲」拿出7位副校名單 晚上張翔發聲明逐一反駁，指有關校委會信函中所提及的各種指控毫無根據且故意誤導，與事實完全不符，並點名校委會主席王沛詩從來未就提出人選向其徵詢任何意見。他又指自己和大學管理層一直在努力填補副校長空缺，包括在去年11月根據既定程序向校委會主席提交幾位副校長人選，但有關建議一直不獲主席納入校委會會議議程，主席亦長時間沒有為有關拖延提出解釋。

他續說，自己去年亦有向主席提出新增副校長職位，當中包括副校長（創新）、副校長（校園設施）、副校長（大健康），但沒有包括副校長（商業），但過去7個月主席一直沒有跟自己商討有關建議，亦沒有和校委會委員商討，直至主席在上月28日的校委會會議上，突然拿出7位暫任副校長的名單。