黎智英案 料控方今完成舉證 將處理毋須答辯申請

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，自上周四（6日）起經過多日休庭後，今日將在西九龍法院（暫代高院）續審。控方料會正式完成舉證，之後法庭會開始處理有關黎智英一方的毋須答辯申請。

是次審訊在今日將踏入第90日。控方上周三（5日）播畢全部與案有關的片段，包括多段由黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段。控方案情已接近尾聲，但由於控辯雙方需時處理文件翻譯上的問題，加上端午節假期，故押後至今日下午恢復審訊，料控方會正式完成舉證。之後，黎智英一方會作中段陳詞，申請黎面對的3罪表證不成立。同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司，則於早前確認不會加入有關申請。法庭定於7月9日開庭聽取控辯雙方陳詞。

片段證黎與美英政客有聯絡見面 控方之前播放的片段，包括黎智英的受訪片段，及與「末代港督」彭定康、天主教香港教區前主教陳日君等對談的錄影。在片段當中，黎智英承認在2019年7月，曾先後跟美國前副總統彭斯及前國務卿蓬佩奧見面，並呼籲兩人發聲支持香港。

控方亦播放取自黎智英的WhatsApp及Twitter（現稱X）的片段，並沒有黎智英的發言。不過當中牽涉「香港監察」創始人羅傑斯（Benedict Roger），及英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）傳給黎智英的片段。其中在2020年5月，羅傑斯跟英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）的線上對話，奧爾頓勳爵提及，自己有份簽署由「末代港督」彭定康發起的聯署聲明，譴責國安法，並於2019年來港，監察區議會選舉。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022