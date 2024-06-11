研裝置增強觸覺反饋 城大申專利

【本報訊】香港城市大學在觸覺技術研究方面取得突破，裝置可以大幅提升觸覺反饋表現。團隊稱裝置已經提交申請有關專利，且成果在業內知名期刊發布。

驅動模式控制皮膚溫度 城大生物醫學工程學系教授于欣格及其研究團隊開發出先進介面，共使用3種驅動模式：溫度、機械變形和電觸覺刺激。使用熱電器件以控制皮膚的溫度變化，從而再現皮膚和物體之間的熱觸感。

器件的夾層結構有助於高效散熱，確保有效的熱反饋。機械感覺可以通過使用機械致動器誘導皮膚變形產生。于欣格表示，機械變形和電觸覺刺激結合時，能提高觸覺反饋的真實性。

研究成果已發表在頂尖科學期刊《自然電子》，題為「用於沉浸式觸覺反饋的貼皮式多模態觸覺介面」。團隊表示，已為這項發明提交了美國專利申請。將致力突破觸覺技術的界限，繼續開發高性能反饋介面及開發其實際應用。

團隊指觸覺的產生，需要通過皮膚上的多種機械感受器獲得數據。可穿戴器件具有高移動性和應用潛力，但使用觸覺反饋介面精確地再現真實的觸覺向來是一大挑戰，而貼皮式觸覺介面的發展仍處於早期階段。