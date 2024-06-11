發展南大嶼 當局指非大興土木

【本報訊】政府近期提出，善用在南大嶼的貝澳、長沙、水口及石壁一帶的優美環境、生物多樣性及傳統鄉郊背景，發展生態及文化旅遊。發展局局長甯漢豪於昨日出席公開活動時表示，有關決定並非大興土木，並形容是「用好地方」，透過土地規劃、公私營合作及良好管理，為市民及遊客發掘更多的體驗及景點。

甯漢豪出席大澳端午龍舟遊涌活動致詞時表示，政府在新界北部都會區等推展發展計劃時，都聽到不少市民聲音，指希望不要忽略舊傳統。而是次舉行的「龍舟遊涌」正是一個好例子，印證舊傳統並沒有因社會發展而消失，相反經過發揚光大，傳承百多年後，被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

發揚豐盛傳統文化 甯漢豪續指，「用好地方」的理念亦同樣引用於政府為北部都會區尖鼻咀、流浮山至白泥一帶，以及前南丫島石礦場等提出的規劃方向。她稱，當局看到大澳經過多年都能保持其特色，這給予政府很大的鼓舞，故希望藉是次活動，鼓勵政府、民間和企業合作，努力將本港優美的天然資源和豐盛傳統文化發揚光大。