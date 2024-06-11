南大嶼建生態康樂走廊 自然為本保原狀

水口貝澳定位教育 餐飲歷奇長沙布局 發展局建議發展「南大嶼生態康樂走廊」，提升南大嶼海岸一帶生態康樂潛力，並交由土木工程拓展署可持續大嶼辦事處研究南大嶼的生態天然資源、休閒康樂、交通和基礎設施等，以及進行初步技術評估。可持續大嶼辦事處處長胡國源表示，有關計劃將依山而建，減少砍伐樹木，避免破壞原有特色及價值。希望可善用地區特色，注入可持續、以自然生態為本的休閒康樂及教育設施。

胡國源接受傳媒訪問時表示，總體規劃原則是「要在保護中發展、在發展中保護」，讓訪客親近大自然及了解當地歷史之餘，亦能提升保育意識。他透露，辦事處人員曾到訪內地及海外多個城市的國家公園「偷師」，期望善用地區特色，注入可持續，及以自然生態為本的休閒康樂及教育設施。

胡續指，南大嶼長沙、石壁、水口及貝澳各有特色，當中水口和貝澳擁有濕地、河溪及林地等逾500個動植物品種，生物多樣性相當高，生態價值亦高，因此將以「自然教育」作為該兩區定位。該處亦計劃在水口興建教育中心，並在沙坪邊陲地帶加建板道。

向內地澳洲日本「偷師」 貝澳的發展將參考澳洲菲利普島自然公園，增設樹頂步道，避開生態價值最高的地帶，沿途提供自然生態保育資訊。由於水口是瀕危物種馬蹄蟹的繁殖地，亦是候鳥的中途補給站，當局會嘗試在特定時間，以圍欄分隔開某些生物聚居的位置，並勸喻遊客不要進入。

至於長沙，將會以康樂樞紐定位，擬在當地興建訪客中心，提供南大嶼旅遊資訊，並設餐飲和零售等設施。計劃同時參考了北京長城國家公園的做法，擬在長沙沙灘引入登山吊椅、索道，及繩索歷奇等設施。上長沙會提供滑水及風帆等水上活動，下長沙則設置親子遊樂場。

石壁擁有較豐富文化歷史，會發展成較靜態的休閒康樂地方，擬興建歷史文物徑及沿石壁水塘興建露天博物館，透過虛擬實境技術，將舊有的石壁鄉呈現在遊客眼前。另外，該處亦建議在水塘堤壩加建行人路，並參考日本瀨戶內海國家公園在水塘旁邊草地擺放藝術裝置。

港府早在2017年已提出大嶼山「北發展、南保育」原則的《可持續大嶼藍圖》。在2020年更計劃把石壁、水口、長沙、貝澳和芝麻灣半島連成「南大嶼生態康樂走廊」，包括在貝澳和水口設立以自然生態為本的可持續康樂及教育項目/活動/設施。