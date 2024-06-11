無人機表演 維港上空閃耀巨型端午糉子

【本報訊】昨日是端午節，全港各地都有不同的慶祝活動。以端午龍舟為主題的無人機表演昨夜在灣仔海濱上演，過千架無人機在維港上空展現出不同的端午主題圖案，包括卡通龍舟、巨型糉子等。此外，旅發局還在現場派免費雪糕，每人一杯，送完即止。

無人機表演從昨晚8點開始，全程歷時10分鐘。旅發局推薦的位置在灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」。旅發局表示，因視角受阻，灣仔海濱場地部分位置未能清晰觀賞無人機表演，九龍沿岸亦未能觀賞是次表演。

現場派免費雪糕 小朋友期待表演 早於昨晚7時左右，現場已經有不少市民和和旅客前往灣仔海濱等待表演開始，同時也有不少現場觀眾領取到免費雪糕享用，為炎炎夏日增添一絲清涼。現場不少市民更帶着小朋友前來觀看表演，小朋友同樣對表演充滿期待。

近日接連下雨，但昨日正巧天公作美，雖然多雲但既不會有雨影響觀賞表演，市民等待時亦不會太過酷熱。晚上8時正，表演開始時，現場已經聚滿了前來觀賞的市民和旅客，大部分觀眾齊舉起手機，希望記錄下是次壯觀表演。無人機表演展現了各種不同的圖案，有龍舟、卡通糉子形象及對端午的祝福。