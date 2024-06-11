多區龍舟賽應節端陽 赤柱190隊競逐聲勢響

【本報訊】昨天是端午節，本港多區舉行龍舟競渡，包括沙田、赤柱及大埔等。本報記者到赤柱視察，直擊多場龍舟比賽。雖然天氣乍雨乍晴，但無阻一眾龍舟健兒的爭勝心。到場觀看比賽的市民亦有備而來，有人帶備風扇、有人撐傘，亦有小孩在場為龍舟隊歡呼打氣，現場氣氛熾烈。

乍雨乍晴 無阻觀眾落力打氣 於赤柱舉辦的「赤柱國際龍舟錦標賽」參賽人數最多，也是各區龍舟競渡中最受矚目的賽事。當中共有超過190隊，來自香港及海外的龍舟隊伍參與初賽、複賽和決賽賽事。比賽賽道全長270米，屬於路程較短賽事，也令賽況更趨緊湊和激烈。今年赤柱龍舟賽亦新增大學邀請盃，包含城大及理大等隊伍參賽，令賽事更多元化。

昨晨天色尚好，大批龍舟健兒已在沙灘上熱身準備，前來觀摩的市民及遊客亦聚集在赤柱泳灘一帶，有人撐起雨傘遮陽擋雨，也有一家大細到場為健兒打氣。現場所見人頭湧湧，氣氛相當熱鬧。有龍舟健兒表示對比賽充滿信心，有人在比賽前舉起勝利手勢並展露歡顏，也有女鼓手擊鼓並指揮健兒迎戰，無論參與者或觀賞的市民都樂在其中。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日出席西貢區龍舟競賽嘉年華。他致詞稱，政府會加強在內地及海外宣傳香港的龍舟競賽文化，吸引更多遊客，使端午節成為遊客來港參與的節慶之一，從而刺激本地旅遊業。