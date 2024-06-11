端午檔期門庭冷清 食肆生意額跌3成

周末3日115萬人次北上 港店惆悵 連續3日的端午節連假昨日結束，假期首兩日錄得逾84萬人次港人北上內地，而今年復活節假首兩日有100萬人次港人北上，相較之下港人北上似有減少。但有本地餐飲業人士指出，在連假前一日已有大批港人北上，不認為北上消費情況有減退，若只單看某個日期，不能反映真實情況，又直言當局舉辦各類活動失焦，應更加善用本地特色辦活動。

根據當局數字，在端午節連假開始前，上周五（7日）已有約36.3萬人次本港居民離境，當中約30.6萬人次經高鐵西九龍站、港珠澳大橋及不同陸路口岸北上；上周六（8日）連假首日，有約52.2萬人次本港居民離境，當中約46.6萬人次北上；本周日（9日）則有約41.9萬人次本港居民離境，當中約37.9萬人次北上。若計算首兩日連假，合共有約84.4萬人次港人經高鐵、港珠澳大橋及不同陸路口岸北上，連同上周五則約有115萬人次港人北上。

指辦各類活動失焦 欠港特色 大批港人節假日北上消費，訪港內地旅客數字則相差甚遠，根據當局數字，上周末僅錄得約25.3萬人次內地旅客訪港。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，連假前一日已有大批港人北上，不認為北上消費情況比復活長假有減退，原本期望3日假期共有45萬人次訪港，但現時願望落空，過去周末本港整體餐飲生意額不理想，初步估計端午假期食肆生意額較去年減少約30%，透露有食肆入座率僅10%至20%。

對於港府近年推出多項政策，期望將香港打造為盛事之都，黃家和認為，當局現時舉辦的活動失去了聚焦點，如煙火、無人機等都是平常民間活動，又以近期的多啦A夢主題活動為例，質疑活動沒有香港文化元素；加上當局只集中在維港兩岸舉辦活動，導致其他地區的人流減少、影響食肆生意，對其他地區而言非常不公平。

黃家和又指，香港應該「有山靠山、有水靠水」，例如有不少內地旅客來香港行山，應該要發展綠色旅遊；亦可在離島發展遊艇和風帆等海上活動。