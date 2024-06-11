倡彈性退休年齡 解勞動力下滑困境

【本報訊】受到人口急速老化及移民潮的影響，本港的勞動人口不足，部分工種需要輸入外勞，卻又惹起打爛港人飯碗的爭議。有議員指香港65歲或以上的工作人口近年有所增加，又形容今日的55或60歲是「新40歲 New 40」，有魄力及有工作熱誠，而輸入專才及外勞的計劃限於某些指定行業，認為要解決勞動人口短缺的問題，應彈性地處理退休年齡。

議員江玉歡昨在社交平台貼文，指隨着人愈來愈長壽和健康，政府用在退休的款項不斷上升，以前55歲左右退休，活到70歲，大概要預15年的生活費作退休之用，但現在人均壽命延長，普遍達80歲，多了10年的時間，意味着退休使費增加，再加上物價飛升和家庭結構改變，亦出現少子化的情況，下一代賺錢能力有限，若退休年齡不延後，引發出來的長者退休後的生活問題將非常巨大。

借鏡星洲 稅務優惠鼓勵聘長者 她又指2023年65歲或以上的工作人口大概佔總勞動人口13%，在世界上與日本和南韓近似，屬較高比例的地區，較這個比例更高的是新加坡，達31％，當地認為高齡化人口是一個大趨勢，改變不了，惟有應對，在新加坡2023年勞工人口報告中可發現，當地65+就業人口遍布在各行業，而從事兼職的長者人數也不斷上升，政府也向企業提供稅務優惠，鼓勵聘用長者作兼職或全職。她指上周到新加坡考察期間，也見到在機場有不少年過70歲的長者從事不同崗位。

反觀香港，她指延長退休年齡太集中在非常個別行業，例如護理業，但亦未見有大力政策推動。她指不少僱員反映，現時有不少公司對退休年齡還有很硬性的規定，例如航空公司限制55歲作退休死線，她認為輸入專才和外勞應只聚焦在指定行業，要解決勞動人口短缺，政府應更良好及有效地運用現有人口組合比例，香港社會應以更實際角度出發，彈性地處理退休年齡。

她續稱，今日的55或60歲是「新40歲 New 40」，有魄力及工作熱誠，若能延後退休年齡，相信對於不少臨近退休的人士，會令他們鬆一口氣。她指時至今日，退休應是一個個人選擇，而非一條設限的終點線。