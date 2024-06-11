2萬獎勵金「催生」 學者指仍欠誘因

【記者馬煒傑報道】本港生育率近乎全球最低，前年香港的生育率是0.9。為催谷生育率，當局推出新生嬰兒獎勵金，每名於2023年10月25日起出生的嬰兒可獲兩萬元現金獎勵，計劃為期3年。當局指出，截至今年3月15日共收到10,271份合資格的新生嬰兒獎勵金申請，並已向9,677名申請人發放獎勵金，涉款約1.94億元。另外房委會亦推出「家有初生優先選樓計劃」及「家有初生優先配屋計劃」，增加新生嬰兒家庭成功購買資助出售單位的機會，甚或加快在公屋申請中獲編配公屋時間。但有學者認為政策對增加生育率的誘因不足。

香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝認為，在有意生育的夫婦當中，應只有極小部分是因為獎勵金而生小朋友，直言「有一成已經係好樂觀」。不過他亦指出有關政策去年10月才公布，現時出生的嬰兒應不受影響，最快亦要到8月才可得知到底有關政策推出後，是否真的多了人生育，「不過根據理解同聽婦產科啲情況，都唔太覺得。」

葉兆輝續指，現時的大環境下不少年輕夫婦不願生育，少子化已成常態，有一部分的夫婦已下定了決心，不論任何政策鼓勵都不會生育，思想上一時三刻都難以改變，需更長遠的規劃來令他們認為值得生小朋友。不過，葉兆輝亦指另一方面有夫婦是願意生育，只是生活環境等因素令他們卻步。

倡集中資源援手有意生育夫婦 葉認為應集中資源向他們施以援手，例如早前推出的住屋支援。他指，對於本來住屋是生育最大障礙的夫婦而言，透過改善生活環境讓他們覺得可以生育，對提升生育率會有一定幫助。