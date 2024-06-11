政策短視生育率低 4年近80幼園倒閉

託兒配套不足 雙職家庭困局 本港生育率近乎全球最低，導致適齡學生結構性下降，過去3學年60間幼稚園陸續倒閉，教育局早前回覆時亦指，由2023年9月至今年4月共錄得14所幼稚園於本學年內或結束時停辦，早前路德會愛心幼稚園亦指因經營困難將結束營運，而當局提供的資料亦顯示3歲學齡人口急速下跌。有議員質疑人口政策頭痛醫頭、腳痛醫腳，斥政府派兩萬元鼓勵生育短視，而雙職家庭照顧子女困難，但託兒服務不足，建議政府須制訂長遠的人口政策，確保可持續發展。有教育界人士擔心幼稚園會「捱唔住」，期望政府推出包括提供津貼等政策，協助幼稚園渡過難關。

3歲適齡童劇減 後年不足3萬 根據政府提交立法會的文件披露，幼稚園學生總人數由2019/20年開始每年持續下跌，由174,297人斷崖式下跌至2023/24學年的136,095人，減少21.9%。而按3歲適齡人口計算，則由2019年的54,400人跌至去年的45,600人，跌逾16%，當局更推算未來數年的3歲學齡人口會持續下跌，由2024年的38,400人跌至2026年的29,900人，跌約22%。按此計算，當局推算3歲學齡人口會由2019年的54,400人跌至2026年的29,900人，跌24,500人，大跌四成半。有關情況要到2027年才開始有好轉，預計2028年才可回升至36,100人。

議員吳傑莊昨在社交平台貼文，以路德會愛心幼稚園將結束營運為例，指面對適齡學生結構性下降，令人質疑是否只能被動地應對，任由「殺校潮」殺到。他指政府手握財政和人力資源，卻缺乏全面的規劃和藍圖，現時當局只透過發放兩萬元給新生嬰兒家庭來鼓勵生育，直斥有關做法缺乏遠見，尤其人口結構的結構性改變將導致不同行業供應和需求發生巨變，若政府仍然只是頭痛醫頭，腳痛醫腳，沒有長遠規劃，在人口結構發生劇變的那一刻，香港將措手不及，當局需採取全面、長遠的措施來應對人口問題，以確保社會的可持續發展。

倡培訓幼師轉型照護 提供託管 他認為決定生育的因素眾多，例如雙職家庭在照顧孩子方面的困難等，需要更多家庭友善政策支持。他認為可參考芬蘭的幼兒教育制度，從幼兒照顧服務這一領域入手，例如可加大資金扶持，確保大部分家庭能夠享受到可負擔的早期教育和照護服務。政府亦應提供更為靈活的服務時間，例如提供包括午休及課後託管在內的全方位服務，他建議通過專業培訓，鼓勵幼稚園老師轉型或兼任專業的幼兒照護人員，不僅有助於緩解人力短缺問題，更為幼稚園老師減輕了因為學生人數減少而帶來的就業壓力。

教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲指出，今年幼稚園的收生情況十分嚴峻，尤其是屋邨適齡人口較低，長者人數佔多，收生更為困難，部分學校只收得個位數字學生，「5至6個都有」，她坦言即使願意生育的年輕夫婦人數開始回升，亦難以回復至2019年前的出生率。她續指，雖然會有新學校註冊，惟大多都是位於新地區，而根據過往經驗，如果區內生育率維持低下，區內小朋友又日漸長大，大約7年左右亦會再面對收生不足的問題。

望2027年人口回升 恐已「捱唔住」 對於當局預料2027年適齡人口會有所回升，林翠玲憂不少幼稚園會「捱唔住」，期望當局可推出短中期的實際政策，例如可提供津貼等方式，幫助幼稚園渡過難關，至少讓業界看到前景，繼續營運。記者馬煒傑

路德會愛心幼稚園指因經營困難，將於今年8月結束營運。 2024至2028年

3歲、6歲及12歲學齡年中推算人口 綠茵英文幼稚園（馬鞍山）3月宣布7月底停辦。 2019/20至2023/24學年學生總人數 2019至2023年

3歲、6歲及12歲學齡人口