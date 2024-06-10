撥亂反正：莫迪領導 遠未告終

前兩日講到，印度經濟的高速增長模式似已到了樽頸，人口紅利開始變成人口負擔，引發結構性失業和糧食危機，還有貧富懸殊、貪污官倒、債務問題、環境污染等，有必要進行根本性的政經改革。但現年73歲、已掌權10年的保守派印度教教徒莫迪，似乎更希望可將一切維持現狀，認為只要跟着舊路走就可以行到終點，缺乏推行改革的決心和誘因。

上述政經憂患，加上剛結束的國會大選，莫迪領導的印度人民黨表現未如預期，喪失了兩成議席，部分人認為莫迪的強權管治時代快將告終。但其實人民黨在全部543個席位中贏得240席，佔比仍達44%，對全球任何一個已連續執政10年的政黨而言，表現絕不算差，並非如某些自由派傳媒形容的「慘勝」。反觀第二位的國大黨，即使得票喜出望外，亦只是取得99席，難以動搖人民黨及其執政聯盟的地位。

沒錯，莫迪與人民黨在新一屆5年任期，須與聯盟內其他政黨組成聯合政府，但這些小黨既欠缺有魅力和強勢的領袖，也缺乏逼宮或倒戈作反的野心，因此預計這不會改變莫迪的領導地位和強人作風。有人反而憂慮，近年施政愈見專橫、愈趨向軍政教合一的莫迪，可能會因應今次選舉失利，在未來幾年進一步打壓政治上和宗教上的異己，甚至威脅到歷史也算悠久的印度民主制度，真正走上專制獨裁之路。

在國際上，預計莫迪會在未來5年，繼續帶領印度在中美新冷戰的中間游走，希望能從中獲利及延續權位。而隨着印度的政經及科技實力增強，莫迪政府對中美以外的國家將更加不客氣，類似加拿大印裔錫克教分離主義領導被暗殺的事件，隨時會再次發生，挑戰美西方對撐印制華的道德底線。