橫眉冷看：是非顛倒的世界

中國歌手刀郎去年推出了一首作品，名為《羅剎海市》，歌曲發行短短一個月，據說網上點擊率便超過170億次，成績打破了世界紀錄。這首歌能夠風行海內外，主要是歸功於歌詞，歌詞內容取材自清代小說家蒲松齡的《聊齋誌異》，書中有一個篇章，也是以「羅剎海市」為名。

「羅剎海市」的主角馬驥是個美男士，出海經商時不幸遇上風暴，被吹到一個神秘地域，名叫羅剎國，該國人民的審美觀與中土不同，都是以醜為美。馬驥長得俊俏，但在羅剎國人看來，卻是其醜無比。馬驥無奈，惟有改變姿容，將自己醜化，結果新形象一出，羅剎國人轟然叫好，及後更得到國王賞識，將他倚為股肱。

該故事旨在諷刺好壞不分、是非顛倒的世界，內容不獨適用於清代，更適用於今世。筆者沒有蒲松齡和刀郎的才華，寫不出如此發人深省的作品，但過去多年來，也一直以戲謔形式，在這個小方塊內高呼：「這年頭大部分人的意見，有大部分機會是錯的。」更打趣地說：「當代大學最應該新增的學科，是判斷學。」該科是要教導年輕人，如何客觀、準確地判斷事物。

羅剎國大部分甚至是全部的人，判別是非好壞的標準都顛倒了，但你身陷其中，便是渾然不覺，即使醒覺，也要把自己變成不覺，否則會活得痛苦。筆者曾經聽過一個故事，說有一條村子住了1,000人，但凡喝過村中井水的人都會發瘋，其中999人喝了，只有一人沒喝，他反倒給其他村民視為瘋子。後來，那個唯一清醒的人終於忍受不了，也喝上一口井水，把自己變成瘋子。在下多年來一直堅持，不想喝井水，但是真沒信心，自己還能撐多久。