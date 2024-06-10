龍吟虎嘯：烏克蘭敗就是美台敗

拜登政府的盤算，是利用俄烏之戰打垮俄羅斯，就能集中力量打垮中國。我們要問，如果打不垮俄羅斯，美國還敢發動對中國的生死博弈，包括戰爭行動嗎？

美國要打垮俄羅斯，卻不敢自己對俄羅斯開戰，它把烏克蘭當槍使。美國以為以自己和統領西方的能力，把烏克蘭當槍使就能打垮俄羅斯。同樣目的，美國只想拿台灣當槍使，把台灣問題「烏克蘭化」也能打垮中國。然而，俄烏之戰打了兩年多，俄勝烏敗也即美國及西方敗已朗若白晝。美國不參戰、北約不出兵，翻盤肯定無望！若想翻盤，俄羅斯總統普京分分鐘按下核按鈕，同歸於盡。這樣的結果，美國不敢輕試，而拿別人當槍使的方法也已失敗，美國還會重蹈覆轍，把台灣問題「烏克蘭化」挑起戰端嗎？

其實，這個問題山姆大叔想不想、敢不敢，中國都不會在乎！因為解決台灣問題是中國內政，任何外國勢力的任何干預、企圖和方法，中國都會迎頭痛擊。解決台灣問題的方式、方法和主動權完全在中國手裏，中國會根據國內外的形勢權衡利弊，採取有效行動。目前形勢而論，中國會反覆評估俄烏之戰、巴以之戰的走勢，對中國解決台灣問題包括武統的影響。

美國正陷入俄烏之戰的泥沼，難以自拔；美國對巴以戰爭支持以色列，引發全世界反美反霸浪潮，這對中國大陸解決台灣問題、實現國家統一採取行動會不會有利呢？會不會對美國「出兵護台」和中國開戰造成影響呢？

現實而論，美國實不敢為烏克蘭戰爭出兵和俄羅斯開仗，它又有多少理由和膽量與中國在台海開仗呢？俄羅斯有核武器，中國同樣有核武器，俄羅斯的常規武器不如中國的常規武器，俄羅斯的經濟和軍工能力也不如中國，美國不怕嗎？敢鹵莽行事嗎？

因此，解決台灣問題，目前對中國來說是一個不錯的機會。當然，美俄打起來的話，機會更佳。