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蟒蛇闖銅鑼灣 蛇王生擒
緬甸蟒棲身樹椏休息。（余宏基攝）
【本報訊】前晚近10時，執法部門接報，指有一條約一米長的緬甸蟒蛇，被發現蜷曲身軀，棲身在銅鑼灣活力避風塘主題區一棵矮樹的樹椏休息。人員接報後召蛇王協助，蛇王到場即手到拿來擒獲蟒蛇，把牠放入袋中並帶走處理，事件中無人受傷。
蛇王活捉蟒蛇。
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