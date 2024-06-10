兩醉娃推踢的哥 失平衡跌低好𤓓

車Cam直擊 惹網民嘲笑 兩名俱穿Tube Top性感女子，晚上時分在銅鑼灣馬路疑似追打的哥，惟二人腳步浮浮站不穩，竟妄圖用手推撞及起腳踢的哥。遇襲的哥沒有還手，僅出手擋格兼後退躲避，最後兩女子相繼失平衡倒下，有「車Cam」拍下事件經過，但不知事發日期及時間。影片惹來網民議論紛紛，有人直指女子「擺到明兩隻醉娃啦」、另有人嘲笑「兩件都自己跌低先好笑」、「人哋都未郁手又會自己摞（跌）低先」。

社交網前日晚上10時許，流傳一條疑似的士乘客追打的哥「車Cam」影片，拍攝時間不詳。片首見一輛車頂沒有亮起空載燈之的士，停於銅鑼灣告士打道維多利亞公園出入口對開慢線，並且打起「死火燈」。

在的士車前有兩名分別穿黑色及白色Tube Top裝、黑色熱褲的性感女子，與疑似的哥的一名男子因故站在路中爭執。

「人哋未郁手自己跌低先」 期間，黑衣女子用手推撞及起腳踢向男子，該男子則出手擋格且後退，黑衣女見狀再上前起腳踢向男子，幸他身手敏捷也及時避開。此時，在旁邊吶喊的白衣女子，疑因腳步不穩失平衡跌在行人路上，一隻鞋甩掉。同一時間，向男子施襲的黑衣女，亦因再起腳時失平衡跌倒在地，男子則見兩女「瞓街」，趁機步往的士方向，影片到此完結。

網民紛紛就影片發表言論，有人指片中兩名女主角，「擺到明兩隻醉娃啦」、「有件太眼瞓直接選擇瞓街」、另有人笑指「兩件都自己跌低先好笑」、「人哋都未郁手又會自己摞（跌）低先嘅」。

執法部門指，前日晚上8時43分，一輛的士於上址因41歲男乘客在車內嘔吐，姓蔡（60歲）的哥與對方因清潔費問題爭執，其後的哥報案。最後該名男乘客支付了車資及清潔費，案件列作投訴。不過，「車Cam」片中的兩名性感女子，則未能確定是否為該的士之乘客。