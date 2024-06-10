的士剷路擱石壆 洋女飛墮5米下

【本報訊】中環發生驚險車禍！昨日上午10時許，一輛的士沿下亞厘畢道往金鐘方向行駛，至1B號對開時失事剷上行人路，連環撞毀約4米欄杆及石壆。適時，一名愛爾蘭籍（28歲）女遊客與友人途經上址，她猝不及防慘遭的士撞至飛彈約10米，跌落約5米下的雪廠街。女事主右腳骨折受傷，幸好仍然清醒。

涉事的士車頭向下擱在石壆上，車尾升起離地，的哥被困車內。消防員接報到場把他救出，證實沒有受傷，受傷女遊客由救護車送往瑪麗醫院治理。由於擔心的士會墮下至雪廠街，消防員隨即以鋼索固定車身，其後將的士拉回路面，並將其拖走檢驗。執法人員經調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」，拘捕該名姓胡（44歲）的哥，並將他帶署調查。

碎片擊毀另一紅的 事發時，姓潘（61歲）男子駕駛的士途經雪廠街，被飛脫的欄杆及石壆碎片擊中，致車頭擋風玻璃爆裂，車頭燈損毀。

潘表示，當時車上接載3名菲律賓籍乘客，駕駛至上址時突然聽到「嘭」一聲巨響，即見車頭擋風玻璃損毀，的士後方有一名外籍女子由高處墮下，腳部受傷。潘續指，入行逾30年甚少遇上意外，惟昨日因事故無法繼續開工。

肇事的士車頭向下、車尾升起擱在石壆上。 涉事的哥