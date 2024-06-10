逆線行駛 七人車迎撼Tesla 5人傷老婦亡

死者女婿涉危駕被捕 載有一家5口七人車，昨午在大埔三門仔懷疑逆線行駛，與一輛Tesla電動車迎頭猛撼。七人車上5人與電動車女司機同告受傷，七人車男司機的七旬外母陷入昏迷，送院經搶救後宣告死亡。兩車車頭毀爛不堪，車頭泵把甩脫，車內安全氣袋彈出，汽車碎片散落一地。執法人員經調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡，拘捕涉事七人車司機，並將他帶署作進一步調查。

昨日下午1時許，一輛Tesla電動車沿三門仔路往汀角路方向、駛至近大埔海事分處對開，與一輛往三門仔方向掛有中港牌的七人車迎頭相撞。由於撞擊力巨大，電動車亦失控剷過對面行車線，七人車則撞至橫亘於行車線，兩車車頭俱嚴重損毀，泵把甩脫，車上安全氣袋亦彈出。

八旬外父神志不清送院 七人車司機及車上一名姓范（81歲）老翁、一名姓朱（79歲）老婦、一名姓范（53歲）婦人及一名姓楊（18歲）少女共5人受傷，當中朱婦昏迷不省人事，范翁亦神志不清。作男性打扮的電動車姓廖（34歲）女司機亦告受傷，事後她離開車廂坐於行人路待援，有女途人打傘替其遮雨，另有熱心市民上前察看七人車上眾人傷勢。

救護車將范翁及范婦送沙田威爾斯親王醫院治療，餘下4人均送往大埔那打素醫院救治，其後范翁回復清醒，可惜朱婦經搶救後，於下午2時19分證實死亡。

據悉七人車上5名傷者為一家人，男司機與范婦、范翁與朱婦為夫妻關係，范翁、朱婦是男司機的外父和外母，楊女為男司機女兒。范翁坐於車頭乘客位置，朱婦與范婦坐於中排座位，楊女則坐於後排座椅。電動車上僅有女司機，各人分別胸口、腳及頸部受傷。

執法人員調查後，懷疑七人車駛至上址時逆線行駛，結果與馳至電動車迎頭碰撞。因此以涉嫌危險駕駛導致他人死亡罪，拘捕姓楊（52歲）七人車男司機，並將他帶署調查。

受意外影響，現場交通一度受阻，其後拖車把兩輛涉事車輛拖走檢驗，有關部門清理路面後，現場交通恢復正常。