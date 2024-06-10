婦女自強基金增設專題 帶動籌劃參與社區服務

【本報訊】為協助婦女及家庭發展，政府在去年6月成立婦女自強基金。基金運作已一年，當局指大灣區交流計劃反應不俗，故本年度把計劃恒常化，基金也增設全新的婦女參與社區服務專題計劃，鼓勵婦女親自籌劃和推行社區服務項目，促進關愛共融，提升婦女的自我價值。

民政及青年事務局設立的婦女自強基金每年獲撥款2,000萬元，至今獲批資助項目有145個。合資格團體可申請資助，為婦女舉辦多元化和具針對性的活動及項目，以協助不同年齡、背景和職業的女性兼顧就業和家庭，在不同崗位展現才華。

婦女事務專員陳樂雅指基金下設一般計劃和專題計劃，一般計劃覆蓋5個範疇，包括就業市場轉型、身心健康、助婦女應對在家庭及社會上擔當不同角色等。

獲批項目有以中國傳統工藝為主軸，讓婦女學習新知識之餘，弘揚中華文化；也有機構舉辦婦女餐飲業培訓計劃，教授營運餐廳、採購食品、烹飪等就業技能。

大灣區交流計劃恒常化 在專題計劃方面，過去一個年度以粵港澳大灣區交流為主題，機構可申請資助舉辦前往澳門及內地9個大灣區城市的交流活動，當局亦在本年度恒常化計劃。