澳門消息：女子墮公檢法騙局 痛失32萬

【本報綜合報道】澳門再有女子墮「公檢法」騙局。一名女子接到自稱信用卡公司女職員來電，指其使用信用卡在網上非法購買槍械，須接受資金審查，因而被詐騙4萬美元、折合逾32萬澳門元。

誤信須配合資金審查 案中女事主為澳門年輕人，今年4月身在美國時，接獲自稱是某信用卡公司的女職員，能說出事主的姓名，並指事主透過信用卡公司在網上非法購買7支槍械。由於事主沒有使用相關公司的信用卡，即時否認。

隨後對方向事主指懷疑其身份被盜用，須轉線至「上級」及「內地公安」跟進處理。之後一名自稱是「公安」的男子與事主對話，事主按要求下載軟件後與「公安」作視像對話，「公安」即向事主出示通緝和拘捕令，要求事主每日報告行蹤和將事情保密。

幾日後，「公安」用徹查事主個人的銀行帳戶資金是否涉及不法為由，要求事主將帳戶內的金錢轉帳到指定的銀行帳戶。事主信以為真，按指示轉帳了4萬美元。近日，事主與家人談及上述情況，才知悉疑受騙，向執法人員報案求助。