東呼即應：維持親密關係 助解婚姻問題

東呼即應談夫妻相爭 5招免摩擦升溫 有團體公布調查發現，逾78%受訪者因「溝通問題」而產生離婚念頭，另有過半人士未能落實離婚決定，最常見原因與子女有關，例如子女年齡太小。《東呼即應》找來專家談夫妻相處之道，坦言「相見好同住難」，分享5大貼士避免摩擦升級「傷感情」，又指維持親密交流在婚姻關係中不可或缺，就算有子女亦不可忽略親密行為。

吵架忌人身攻擊翻舊帳 香港家庭及事業發展服務訓練總監司徒漢明表示，夫妻同住難免有不協調或摩擦，但首先爭執中切勿人身攻擊，上升到人格侮辱、脅迫對方；第二是懂得在對方或自身情緒開始升溫，甚至情緒開始波動、失控前，懂得收手閉嘴、甚至抽離；第三是「君子動口不動手」，因為動手是一個暴力行為，令整件事惡化、更難處理；第四是「今天的事今天吵，昨天的事不翻吵」；最後要在事後懂得修補關係。

和平處理衝突 樹立榜樣 司徒漢明指，「三天一小吵，五天一大吵」的家庭固然有問題，對子女傷害很大。但父母偶爾有小衝突、小吵架，對子女而言其實不失為一個學習機會，讓子女親身體驗如何處理，知道當人際間出現不協調時，可以用和平的方法處理。

擁抱親吻 設法增新鮮感 社會上不僅離婚率高，而且根據統計，1991年至2020年期間，香港男性及女性遲婚或不婚情況愈趨普遍，離婚數目在過去約30年亦有所上升。一個離婚家庭、或一段名存實亡的夫妻關係，難免影響下一代對婚姻的觀念及信心。專業性治療師及兩性關係輔導員何慕詩指，婚姻是一種長期關係，絕對不能單靠剎那間的熱情維繫，因此夫妻兩人要學會將關係保持正面與開心，才可以維持互相的吸引力，重點在於不要讓問題不斷累積而磨蝕了關係。

何慕詩表示，不少夫婦都反映，有子女後性行為次數大減，主要因為機會減少，或者有機會的時候體力不夠。她強調，夫妻之間親密行為是不可缺少的，不能等到有性行為時才接觸對方身體，建議無論多忙都要維持親密交流，例如經過對方身邊時擁抱、親吻，甚至會有一些小動作互相調戲對方；當有機會進行性行為時，除了要專注，也應該要設法增添新鮮感，可以有不同方式、不同情趣，大家勇於嘗試新事物，營造多元化的感覺。

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