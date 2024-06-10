鼓勵青年實踐意念 催生初創企業

【本報訊】第三屆香港創科展昨日在香港會議展覽中心舉行頒獎典禮，創新科技及工業局局長孫東表示，香港亦正全力全速建設國際創科中心，發展高質量經濟，鼓勵青年人將「大想頭」創新意念轉為實際行動，催生更多發明和初創企業，積極成為香港國際創科中心的建設者和推動社會創新的參與者。

孫東出席典禮致詞時說，每年參與展覽的人數節節攀升，對於培育本地的創科生力軍將會起到非常積極的作用；期間他又參觀了部分攤位，很高興看到很多同學的創意都來源於日常生活，以助人為本，並能夠將他們的創新意念和研究成果轉化成實際的方案，可見「大想頭」是推動創新的重要元素，同學們只要先敢「想」才能最終敢「創」。

推動科普 提升創新氛圍 孫又指，推動科普有助提升社會創新氛圍，長遠有利創科發展，港府亦正大力推動STEM教育，從課室上充實科普教育，全方位教導同學認識科學、熟悉科學、重視科學、熱愛科學，培育香港創科人才，在這過程中，民間推動是至關重要。

本屆創科展以「大想頭、齊創新」為主題，共接獲約330份來自近130間本地及國際學校、約1,400名小四至中六學生及老師提交的作品。兩日展覽展示了由120隊本地及國際中小學隊伍帶來的智慧解決方案和創意科技作品，也有本地年輕科研團隊及專家應邀分享其創科成果，展現出香港新一代創意科技的力量。