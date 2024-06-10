冀培育更多科企 進身獨角獸規模

【本報訊】港府在2022年成立「香港投資管理有限公司」，終於將有首個投資。港投公司於後日將與港產獨角獸、人工智能（AI）科技企業思謀集團簽訂戰略合作協議。財金官員昨表示，希望本港的創科生態圈更活躍，亦期待未來有更多本地培育的科企能進身「獨角獸」規模。

港投公司將簽投資協議 財金官員在網誌中表示，相關協議會包括擴大在香港的研發投入及人才培訓，推進大模型在粵港澳大灣區更深入的落地應用，加快推進區域經濟的數字化、智能化轉型等，而港投公司將發揮資本引導作用及槓桿市場資源，匯聚更多具潛質的科企和人才，推動重點產業更深度的協作發展。

隨着港投公司的合作夥伴數量逐步增加，該官員指植根香港並加大在本地投入的科企數目亦會增多，本港的創科生態圈必定更為活躍，發揮的匯聚力將更為明顯，相信港投公司的好消息將陸續有來。

該官員期待未來有更多本地培育的科企能進身「獨角獸」規模，也會積極吸引更多初創落戶及鼓勵更多年輕人創業，亦正透過不同方法和政策工具，希望催生新產業、新模式、新動能，培育和發展新質生產力，推動經濟高質量發展。

根據投資推廣署去年的調查顯示，香港的初創企業數目超過4,250間，按年上升約7%，當中約兩成創辦人來自歐美等地區。該官員認為更多有着多元背景和理念的人士匯聚於香港，將為本港初創生態圈增添動力，促進更良性的發展循環。