張翔被指屢缺席港大會議 校委會多次去信促交代

【本報訊】香港大學校政風波愈演愈烈，愈來愈多有關校長張翔與校委會之間的矛盾浮上枱面。據了解，港大校委會於今年3月起曾多次去信張翔，包括要求他就多次缺席校務會議作出交代。信中指自2018年張翔就職以來，分別舉行了18次教務會議、19次校園發展及規劃委員會會議，及24次財務委員會會議，但張翔僅出席一次教務會議、兩次校園發展及規劃委員會會議，財務委員會會議則只出席約三分之一。

20度出差 16次無提供詳情 另外，有信件指出張翔自2020年底至今年3月共出差20次，惟其中16次未有提供公幹詳情，共涉146.5日；另外4次出差只有地點及出席活動的簡介，並無詳細行程。

另有一封信指張翔未有向校委會披露，他推薦的行政副校長候選人，未能獲大學人力資源委員會批准其建議薪金，指摘他有違管治且不可接受。至於另外兩封信，則分別要求張翔交代港大深圳校園進度，以及校長辦公室共有60名人手的必要性。

今次的校政風波由上月底的副校長任命一事所引發，校委會被指繞過張翔，提出審議7名副校長席位的暫任安排。張翔在會議上反對無效，7名副校長任命獲通過。事後港大網頁及校長辦公室，更一度有分別兩個版本的大學管理層名單，其後又再將兩個版本的名單一同下架。今次事件更驚動到港府，並責成教育局介入，跟進事件及匯報。教育局局長蔡若蓮稱正與各方溝通了解，預計很快會有決定。