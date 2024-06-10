正生會新董事會 被批仍受前董事控制

【本報訊】營辦正生書院的基督教正生會早前捲入捐款詐騙案，當中有數名高層被捕或被通緝，令到正生會缺乏資金營運，該會日前宣布正生書院將於7月7日停運。懷疑涉及詐騙捐款的正生會前董事林希聖和陳兆焯在4月辭任後，正生會組成9人新董事會，成員之一的正生書院校監崔康常昨表示，他與另外3名董事，已在前日辭去職位。他批評新董事會黑箱作業，仍然受到林希聖及陳兆焯控制。

主席疑交當局虛假議程 崔指出，已辭任董事的林希聖和陳兆焯有出席包括上周五（7日），決議停運正生書院的視像會議。崔認為董事會中，有5人按照林希聖的意見工作及投票，架空董事會權力。崔批評新董事會運作不合規矩，新任主席曾向政府禁毒專員提交虛假議程，訛稱已決議不會將子公司的資金轉回香港。

崔又稱，新董事會4月已通過決議更改戶口持有人，冀將戶口解凍，他一直有追問進展，但始終不獲董事會回覆。董事會前日發聲明，指控政府拖欠正生會款項，但崔指相關文件他從未看過，認為只屬前任董事的口頭指控。港府則於同晚指，正生會的聲明企圖混淆視聽，該會不但未有做好管理工作，更於製造問題後，將責任諉過於政府部門。港府對此予以強烈譴責，強調並無任何政府部門拖欠正生會任何款項。

有職員指遭拖糧4個月 另外，正生會早前表示願意出售物業渡過難關，該會名下有3個物業，分別為長洲的荒廢校舍、創辦人林希聖的前住宅，以及梅窩的一個外租健身室。不過，有正生會職員表示，未聽聞過物業將被出售，更指現時已被拖欠4個月薪金，勞工保險上月到期後公司亦未有續保。職員坦言對林希聖及陳兆焯均感到失望，促請二人盡早交代事件，以便戶口可早日解凍，調動資金。