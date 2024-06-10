600市民資料外洩 涉速遞公司網店銀行

【本報訊】再有本港市民的個人資料被外洩，是次涉及速遞公司的客戶資料。有傳媒揭發一個懷疑由黑客營運的Telegram公開群組，上周三(5日）上載一個名為「香港快遞」的個人資料樣本檔案，當中共有299人的姓名、電話及地址，以及郵件追蹤編號等個人資料。當中成功聯絡到8名市民，他們對個人資料外洩深感憂慮。私隱專員公署回覆指，並無收到相關通報，但會主動聯絡相關機構了解事件。

苦主憂私隱被非法利用 是次涉及外洩資料事件，涉及速遞公司及網店等，包括順豐速運、嘉里速遞，網店iHerb、萬寧及Nu Skin，均為港人常用的知名公司，暫未知外洩源頭。其中順豐速運表示正向相關部門了解，其餘則未有回覆。洩漏的資料來自一個「香港快递.xlsx」的免費檔案，涉及299個收件人姓名、電話及地址，亦包括郵件追蹤編號、訂單編號及客戶公司名稱等。當中成功聯絡到8名苦主，並確認外洩的個人資料屬實。他們稱對資料外洩感驚訝，擔心資料會用於不法用途。也有人對電話及地址外洩有心理壓力，更憂慮網購時提供的信用卡資料會被盜用，造成金錢損失。

另外，同樣懷疑由黑客營運的Telegram群組，亦上載了一個名為「香港中銀理財」的檔案，列出297人的姓名、身份證號碼及電話號碼，部分苦主確認是中銀香港的客戶。有人稱平日只使用提款服務，擔心個人資料會被非法利用。

私隱專員公署回覆查詢時，呼籲受影響者提高警惕，慎防個人資料被盜用。相關人士應審視銀行月結單，以確定有否任何未經授權活動；在收到不明來歷或可疑來電及短訊時要提高警覺；切勿隨意打開短訊的附件、連結或披露個人資料等。

中銀香港回應，根據初步調查，部分資料不屬該行客戶，現時無證據顯示其中涉及該行客戶的資料經該行外洩。為保障客戶，該行設有相應監察機制，並陸續聯絡有關客戶，提醒其密切留意帳戶的交易情況，以及採取必要保障措施。該行已將有關情況知會香港金融管理局及準備通知私隱專員公署，並已通報香港執法部門。