公務員推爭議政策恐違反守則 當局：避唔係辦法 應多解說

【本報訊】公務員事務局日前公布更新版《公務員守則》，公務員團隊須共同恪守12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全，並修改「盡忠職守」及「政治中立」部分，包括表明「不可以公務員身份批評任何政府政策」。被問及公務員是否不應推行較具爭議的政策時，當局指遇到比較有爭議的課題時應做好解說，盡量將分歧收窄，「避問題唔係一個方法」，又相信社會保持理性，即使推行較有爭議的政策，也不易引起國家安全問題。

公務員事務局局長楊何蓓茵昨日在一個電視節目中重申，公務員發表意見時，應要考慮所代表的身份，在個人場合發表意見時，不要讓人誤會代表部門或政府立場；倘以政府僱員身份，她認為應以僱員渠道發表意見，向內部反映更有效，並指以僱員身份在接受訪問前，應先獲部門准許。

研公僕到灣區免費洗牙 對於行政會議早前同意高中低層公務員劃一加薪3%。她指加薪已考慮6大因素。對於有意見認為現時公務員的薪酬趨勢指標調查，75%數據參考私人大企業，令調查結果的加幅較高，應調整大小企和中小企的比例，她形容「政府其實喺香港係一個超大企業」，認為參考較多大企業的數據也屬正常，亦擔心中小企加權變大會導致結果出現偏差。

本港公營醫院牙科服務嚴重不足，立法會正審議政府修訂相關法例增加培訓本地牙醫。她指正探討公務員可到大灣區免費接受牙科服務，以紓緩公營牙科服務輪候時間長的問題。她指目前有關構想仍在探索當中的技術問題，例如如何將病歷送回香港、如何劃定服務範圍是否只包括「洗牙」，如何確保質素等。她強調公務員福利經早年改革後，已經貼近私營企業，難以因為政府財赤減少公務員福利。

公務員工會聯合會主席唐麗娥表示，近年特別是新入職公務員要登記牙科服務很困難，因此不反對以任何方法採購牙科服務。她認為牙科診症或需長期跟進，前往大灣區應診或要面對交通和時間等限制，有機會影響原本工作崗位，因此建議同時擴大公私營協作方式的公務員及合資格人士牙科服務先導計劃，不只涵蓋洗牙，鼓勵公務員接受私營市場服務，又建議設資助上限，避免耗費太多資源。