端午節雨後放晴 最高31℃

【本報訊】本港天氣昨日受低壓槽影響，廣泛地區降大雨，大部分地區錄得超過40毫米雨量，新界多處地區、深水埗及大嶼山的雨量更超過70毫米。下雨過後則天空放晴，天文台預告今日端午節正日部分時間有陽光，早上有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏26度至31度。

昨歷近5小時黃雨 天文台先於昨日清晨發出雷暴警告，珠江口一帶持續有雷雨區發展，其後於7時15分發出黃色暴雨警告信號。惟於中午12時10分，天文台取消暴雨警告，為時近5小時。期間天文台於葵青區及新界東部多處地區錄得超過40毫米雨量，且曾表示不排除會發出紅色暴雨警告信號。

天文台預告受高空反氣旋及偏南氣流影響，未來數日廣東沿岸天色較為明朗、天氣炎熱，但亦有幾陣驟雨。今日端午節及隨後一兩日，部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，提醒外出觀賞龍舟的市民，要帶備雨傘，擋雨或遮太陽都會大派用場。

明天起一連三日的日間炎熱，氣溫最高攝氏32度。惟天文台預料，高空反氣旋會在本周後期減弱，同時受西南氣流影響，華南沿岸驟雨增多及有雷暴。