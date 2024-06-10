極端天氣趨頻繁 強化應變執爛攤

水浸塌泥折樹冧牆 當局增聘承建商 極端天氣愈趨頻繁，發展局及轄下部門實施一系列強化措施，涵蓋水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全等範疇，包括在極端天氣情況下會啟動緊急應變系統，整合、統籌及靈活調配各工務部門承建商的資源。發展局總助理秘書長（工務）黃仲華表示，現時承建商數目已由去年的43個增至66個，涉及人數約1,300人，確保有足夠資源在緊急情況下，處理各項應變工作。而在每一次威脅香港的暴雨或颱風來臨之前及過後，有關部門都會因應天氣預警，啟動新一輪的針對性巡查及後續行動。

識別220處「及時清渠」 另外，渠務署今年亦強化有關「及時清渠」安排，渠務署總工程師（香港及離島）陳克強表示，現時已識別220處容易受垃圾或雜物阻塞而出現水浸的位置，每當收到天文台的暴雨預警，渠務署便會即時調配人手巡查這些位置。陳續指，署方已檢視和強化緊急事故控制中心和緊急應變隊伍的運作，在極端天氣情況下緊急應變隊伍可以靈活增加至約160隊，動員約600名工作人員全力處理水浸個案，而渠務署的應急運作基地亦由過往的13個增至超過30個，以便緊急應變隊伍能夠在最短時間到達水浸現場並處理水浸事故。

土力工程處則設有全年無休的緊急服務，萬一發生山泥傾瀉可提供岩土工程方面意見，當局亦已於雨季前檢查所有政府斜坡，並完成所需的維修及暢通渠道工作。土木工程拓展署總土力工程師（防止山泥傾瀉）呂樂心指，因應去年9月暴雨引發的山泥傾瀉事故，各個負責維修政府斜坡的部門，已特別巡查約500個通往主要社區或重要民生設施唯一通道旁的政府斜坡，確保斜坡狀態良好。

當局亦為位處高人流、高車流地方的樹木進行樹木風險評估，預計可於風季前完成評估及跟進工作。樹木管理辦事處總監練偉東表示，每當有颱風威脅本港，各相關部門會根據發展局的指引做好應對工作，完成各項樹木風險緩減措施，同時透過不同渠道向業主等呼籲，於颱風吹襲前盡快為所屬屋苑及物業範圍內的樹木完成檢查及樹木護養工作。在颱風及極端天氣過後亦會盡快清理路面的障礙物，及適時採取穩固樹木等緩減措施。

勘察外牆行動恒常化 屋宇署則於颱風前後加強對招牌及建築地盤的巡查工作。屋宇署總結構工程師周昕表示，當發出八號熱帶氣旋警告信號，屋宇署的緊急事故控制中心會即時運作，以處理與私人樓宇安全有關的緊急事故，並在颱風過後巡查各區主要街道，辨識是否有鬆脫招牌、棚架、窗戶等。屋宇署亦已於今年開始將一項特別勘察外牆的行動恒常化，每年為全港360幢目標樓宇進行視察，按需要以無人機協助，當發現有明顯危險時，會安排政府承建商進行緊急工程，將鬆脫的外牆石屎或批盪移除。