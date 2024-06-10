醫健：藥到病除：尼古丁補充療法抑煙癮

政府希望把吸煙者人數再往下壓，6月定為戒煙月。戒煙最困難的地方，就是抵受不了尼古丁的脫癮反應。煙草裏的尼古丁是其中一種主要令吸煙者上癮的成分。當他們在戒煙時，體內的尼古丁水平會相對下降，不似平時的高血濃度，令身體不適應，從而產生頭痛、疲倦、精神不集中、咳嗽等徵狀，稱為「退癮徵狀」。

尼古丁補充療法，替代由吸煙時尼古丁迅速高濃度入血，改以緩慢的釋放，使身體在戒煙這段時間更易適應。其中有尼古丁戒煙香口膠，使用戒煙香口膠時，需要先將香口膠慢慢咀嚼至味道濃烈，再放置於口腔壁與牙肉之間待吸收直至味道變淡，再重複以上步驟。而戒煙糖的用法與香口膠相似，只需要輪流放在口腔的兩邊直至完全溶解，不需咀嚼或吞下。

另外，如果選用戒煙藥貼，只需要每天把一片貼在清潔及乾爽的皮膚上，如背部、上臂或胸部等。每天需要更改藥貼位置以避免皮膚敏感。

尼古丁補充劑要用得其法，使用時要停止抽煙。配合堅定戒煙的決心和恒心，加上輔導員、家人或朋友的支持，戒煙定必成功。衞生署戒煙熱線1833183。

除了尼古丁替代療法，瓦倫尼克林（Varenicline）是另一種戒煙輔助藥，唯其需要醫生處方才能使用，因此使用前請諮詢醫生及藥劑師的建議。

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