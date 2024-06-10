另類煙早禁進口 政府：禁食是時候

「火車頭」難定義 打擊需從長計議 港府當局加強禁煙，短期內將推出10項措施，包括禁止加味煙、排隊時禁吸煙，及增加禁煙區域等，當中全面禁止電子煙等另類煙引起社會關注。相關官員再度解畫，指目前本港已不可進口及出售另類煙，認為相關法例實施逾兩年後，煙民已經清掉貨尾，形容是時候一併禁止本地吸食另類煙。至於10項措施內無包括禁止邊行路邊吸煙（俗稱「火車頭」）的行為，官員指相關行為較難定義，因此短期傾向先禁止排隊吸煙。

衞生官員昨日出席電台節目表示，吸煙每年為全球帶來1.8萬億美元經濟損失。而本港去年有約58萬名煙民，吸煙率是9.1%，每年損失超過80億港元。官員強調要繼續努力，在2025年前將本地吸煙率進一步降低至7.8%，最終希望徹底達致「無煙香港」。當局連續兩個年度調高煙稅，官員形容「歷史上未試過」。全球經驗均顯示，加煙稅是降低吸煙率最有效的方法之一，每加10%煙稅就能將吸煙率降低4至5%。近年加煙稅後，每月戒煙求助人數均有明顯上升，當局會繼續推動相關政策。

料電子煙民用完「貨尾」 當局近日大刀闊斧宣布會全面禁止電子煙，及加熱煙等另類煙產品，引起社會熱烈關注。衞生官員形容另類煙是「糖衣毒藥」，用其他味道蓋過傳統香煙味道，加上「漂亮的口號」，令人誤以為無害，警告吸食者最終有機會轉食傳統煙。官員指，禁止另類煙進口、出售及製造的法例已實施逾兩年，相信煙民手上的「貨尾」已用完，質疑現時管有的另類煙是循非法途徑進口，是時候一併禁止在本地吸食另類煙。

對於有意見認為，全禁另類煙會削弱旅客訪港意欲，衞生官員認為全球非吸煙者屬大多數，相信旅客不會因為本港控煙政策而不高興。他又以新加坡為例，指當地部分地方的控煙政策更嚴格，例如整條烏節路都不能吸煙。

當局亦公布禁止排隊時吸煙、增加禁煙區及違例罰款，社會關注未來會否禁止「火車頭」行為。官員指，推行控煙政策時要考慮執法情況及市民接受程度，重申禁止「火車頭」是當局考慮的中期控煙策略方向之一，但相對較難定義。因此短期傾向先採用較容易定義的方式，即禁止排隊時吸煙。對於會否參考日本做法，規定只能在指定區域吸煙，官員指要從長計議，應先擴大禁煙範圍，再逐步推進。他指透過宣傳教育，可使整體社會建立氛圍，令大眾潛移默化守規。