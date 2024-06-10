大澳龍舟遊涌 旅客盛讚氣氛濃

【本報訊】今日是端午節，大澳昨日按傳統舉辦「龍舟遊涌」活動，參與者划起龍舟，拖着神艇，到4間廟宇「接神」上船，有內地旅客盛讚節日氣氛濃厚。而端午節正日，由龍舟拖着載有神像的小艇會巡遊各水道，舉行遊神活動。

大澳龍舟遊涌儀式在昨日開始，歷時兩天，首日早上舉行接神儀式，鼓聲此起彼落，當地3個傳統漁業行會划着龍舟，到4間廟宇請出代表神明的小神像，接載到被稱為龍躉的棚屋行會基地供奉。

雖然昨天天氣不穩，但有參與的扒龍舟居民表示無懼風雨，會堅持將傳統文化做下去；亦有不少內地旅客到來參觀，感受本地傳統活動及節日氣氛。

今神像巡遊各水道 在端午節正日，由龍舟拖着載有神像的小艇巡遊各水道，舉行遊神活動。棚屋居民亦會向着巡遊的龍舟焚香拜祭，傳統上寓意潔淨水道，祈求平安、消災解難，活動結束後將壓軸舉辦龍舟競渡。

「龍舟遊涌」有過百年歷史，相傳百多年前大澳遇上瘟疫，遊涌過後疫情便消散。此後龍舟遊涌維持至今，而活動在2011年已列為國家級非物質文化遺產。