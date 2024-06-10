義工陪伴包糉 「留港長者」窩心

【本報訊】「過時過節」本是一家人開心團聚的日子，惟近年不少港人移民，有留港生活的長者在節日倍感孤單。香港中華煤氣有限公司與香港基督教服務處近日舉辦包糉活動，由義工隊陪伴逾50位「留港長者」一起包糉，透過與義工及其他長者互動，共度端午佳節。

兒女移民 7成老人感抑鬱 煤氣公司表示，服務處去年調查顯示近80%「留港長者」，因子女移民出現社交孤立情況，近70%更有抑鬱傾向，社交情況及其情緒健康惡化。服務處舉辦「糉有你心」包糉活動，透過與義工及其他長者互動，讓「留港長者」感受節日的溫馨暖意，提升幸福感。

獨居的陳婆婆認為包糉活動很熱鬧，「過節時間子女不在香港感覺特別寂寞，今年一大班人一起包糉有傾有講，感謝義工及同組的老友記一起合作包糉，特別開心。」

另外，煤氣公司亦於活動中向長者介紹「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶。智能控制器和智能煤氣錶採用物聯網技術，前者可連接用家現有煮食爐，長者可透過手機監察煮食爐情況，隨時隨地遙距緊急關火，並可同時連接多達8部手機，即使子女身處海外，亦可透過手機遙距關閉煮食爐。